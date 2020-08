Joyce Jonathan enceinte : ventre plus arrondi pour une journée piscine

Beaucoup de ses fans avaient été émus par la vidéo de Joyce Jonathan, où elle révélait être enceinte en chanson. "Puisque depuis le début je vous parle en chanson, ça me paraît naturel de vous faire cette révélation. J'ai dans le ventre une angoisse, mais depuis peu, elle s'efface. Depuis que j'ai pris quelques kilos, pas seulement à cause des gâteaux. Ça fait pas longtemps qu'elle m'habite et jamais elle ne me quitte. Je suis heureuse, de vous le dire, je suis heureuse de vous l'écrire (...) J'attends une petite fille", chantait-elle dans sa vidéo.

Très discrète sur sa vie amoureuse, Joyce Jonathan n'a pas encore révélé l'identité du futur papa. Tout ce que l'on sait de lui, pour l'instant, est la couleur de ses yeux. "Est-ce qu'elle aura les yeux verts, ceux que porte si bien son père ?", lâchait-elle dans sa chansonnette.