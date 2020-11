Joyce Jonathan maman pour la première fois : elle présente sa fille et révèle son prénom

A 30 ans, Joyce Jonathan devient maman ! La chanteuse a en effet donné naissance à son premier enfant, le 2 novembre 2020. Une heureuse nouvelle qu'elle a annoncée cinq jour plus tard, le samedi 7 novembre, sur Instagram.

Comme elle l'avait annoncé au printemps dernier, avec son mystérieux compagnon, elle a accueilli une petite fille, qui porte le prénom de Ghjulia, "prononcé Giùlia mais écrit à la corse comme son papa", précise Joyce Jonathan dans sa publication. "J'aime son odeur de petit biscuit, J'aime ses petits yeux qui s'entrouvrent et découvrent le monde, J'aime chaque petite parcelle et plissure de sa peau, et sa petite manucure de naissance. Ses petits bruits aigus mignons, entre les pleurs bien sûr !!! Mais elle me rend patiente, follement aimante, et surtout, elle me rend maman.Ghjulia, née le 02.11.20, prononcé Giùlia mais écrit à la corse comme son papa", a-t-elle écrit. Ces mots sont accompagnés de plusieurs photos, et d'autres publiées dans sa story. Sur l'entre d'elles, Joyce Jonathan commente "ma crevette d'amour". La chanteuse et sa fille, née une semaine après le terme et un jour avant son anniversaire, sont rentrées à la maison.