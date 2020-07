Alain-Fabien Delon séparé de Capucine Anav : son message lourd de sous-entendu

Alain-Fabien Delon et Capucine Anav se seraient-ils réellement quittés en bons termes, comme le prétend la principale intéressée ? À en croire la dernière story Instagram du fils de l'illustre acteur Alain Delon, rien n'est moins sûr. En effet, jeudi 30 juillet 2020, il a partagé un message des plus étranges. En reprenant les mots de Gandhi, il a écrit : "La vérité nourrit l'âme, le mensonge la ronge. Karma has no deadline. So F*** You, but have a nice day (comprenez : le karma n'a pas de date limite. Alors va te faire fo*tre mais passe une bonne journée)".

Des propos cash qui, s'ils sont dirigés vers Capucine, pourraient laisser à penser qu'Alain-Fabien n'aurait pas très bien digéré la récente interview de son ex, parue dans le dernier numéro de Gala. L'ancienne candidate de Secret Story, qu'il a fréquentée pendant trois ans, y révélait les raisons de leur rupture, avançant qu'ils n'étaient tout simplement plus sur la même longueur d'onde. "Notre relation s'est terminée d'elle-même. Au bout d'un moment, nos chemins se sont de plus en plus éloignés. On s'est séparés parce que nous n'aspirions plus au même mode de vie", confiait-elle, ajoutant que le confinement avait été un gros déclic pour elle. "Sans cette période, peut-être que j'aurais vécu encore les yeux fermés avec Alain-Fabien et que je me serais laissé porter. J'ai attrapé le Covid au début de l'épidémie. Je suis rentrée chez moi, à Lyon, où j'ai passé quinze jours difficiles. Seule face à moi-même. J'ai eu le temps de réfléchir, de faire le point sur ma vie. J'en suis ressortie grandie. Je vais avoir 30 ans l'année prochaine, j'arrive à une période où je ne veux plus me laisser porter."

En outre, elle assurait toujours porter Alain-Fabien Delon de son coeur et ne pas souhaiter "être en guerre" avec lui. Difficile de dire si le jeune homme de 26 ans partage cette ambition. D'autant plus que Capucine Anav a déjà retrouvé l'amour auprès d'un certain Victor, lequel serait millionnaire, selon les dernières informations de Public. Mais, décidée à ne plus reproduire les schémas du passé, pas question pour elle de le présenter de sitôt. "Mon copain n'a pas l'habitude d'être exposé et ça me va très bien. (...) Ma philosophie, c'est désormais : 'Vivons heureux, vivons cachés'", a-t-elle ainsi déclaré.