Capucine Anav, bientôt le mariage avec Victor : le couple pris sur le fait, grande étape de passée !

En juillet 2020, Capucine Anav officialisait sa rupture avec Alain-Fabien Delon et son couple naissant avec Victor, présenté comme charmant millionnaire travaillant dans la finance, était révélé au grand jour. Depuis, la jolie brune révélée dans Secret Story (saison 6, en 2012) file le parfait amour avec son compagnon. Et après un an et demi de relation, le duo passe à la vitesse supérieure. En effet, Capucine Anav et Victor sont en route pour le mariage !

Lundi 7 février 2022, le couple a été aperçu en pleins préparatifs du grand jour. Manteau léopard, maxi col roulé, petit sac Hermès et bottes pour elle. De son côté, le beau blond, dont le visage n'est cette-fois pas caché, portait un costume gris, une chemise blanche et un long manteau élégant. Des looks chics pour un événement spécial. C'est à la bijouterie des Galeries Lafayette, célèbre grand magasin parisien, que Capucine Anav et son amoureux se sont retrouvés. Ensemble, ils ont choisi les alliances qu'ils s'échangeront prochainement, lors de leur union. Très heureuse de porter bientôt le nom de son chéri, la starlette apparaît souriante sur ces clichés pris en pleine rue et devant les vitrines luxueuses. Le couple se laisse même aller à quelques baisers et autres gestes tendres.

Elle ne l'a pas encore officiellement annoncé, mais ça ne saurait tarder. La comédienne de 30 ans avait laissé quelques indices. En janvier 2022, elle s'est envolée vers Dubaï avant de passer quelques jours aux Maldives avec son beau Victor. Sur place, elle évoquait "un truc de fou dans [sa] vie" puis une fois de retour à Paris indiquait que ces vacances avaient "changé [sa] vie". Enfin, une bague était apparue à son doigt. Un nouveau bijou qui, couplé aux déclarations, ne laissait que peu de place au doute.

Capucine Anav rêve d'un mariage de princesse. Reste à trouver le temps de l'organiser... En effet, son compagnon a un emploi du temps chargé et elle est très prise par ses représentations. Rappelons que la jolie brune est à l'affiche d'une pièce de théâtre signée Marc Fayet et baptisée Le Switch, où elle donne la réplique à Alexandre Pesle et Emmanuelle Boidron.