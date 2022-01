Capucine Anav fiancée à Victor ? Elle pose avec une bague et annonce qu'il s'est passé "truc de fou"

Depuis un peu plus d'un an, Capucine Anav est en couple avec un mystérieux jeune homme prénommé Victor. Bien que discrète concernant leur histoire d'amour, la belle brune de 30 ans ne peut parfois pas s'empêcher de dévoiler quelques moments en amoureux à ses abonnés, tout en prenant soin de cacher le visage de l'homme qu'elle aime. Et il se pourrait qu'elle annonce une grande nouvelle prochainement.

Il y a quelques jours, Capucine Anav a dû surmonter sa peur bleue de l'avion afin de s'envoler pour un lieu paradisiaque. C'est en effet aux Maldives que Victor et elle ont posé leurs valises et l'ancienne candidate de télé-réalité devenue comédienne partage quelques moments avec sa communauté Snapchat et Instagram. Et l'une de ses publications du 23 janvier 2022 n'est pas passée inaperçue. "Les amis, il vient de se passer un truc de fou dans ma vie. Je ne peux pas tout vous dire tout de suite, mais j'ai hâte de partager cette nouvelle avec vous", a-t-elle écrit en légende d'un selfie sur lequel elle a une main posée près du visage. Puis, elle a ajouté de fausses larmes. Et, en regardant de près, une bague est visible sur l'une de ses mains.

S'agit-il d'une bague de fiançailles ? Pour l'heure, Capucine Anav n'a pas souhaité en dire plus. Elle a annoncé à ses abonnés qu'ils devraient attendre son retour à Paris pour qu'elle leur révèle ce qu'il s'était passé. Mais une nouvelle photo est venue semer le doute dans les esprits. Elle a été postée ce lundi 24 janvier. La comédienne de la pièce de théâtre Le Switch pose dans une piscine, les mains posées vers le rebords. Bien qu'elles soient dans l'eau, on peut apercevoir une bague à la main gauche de la jeune femme. Et il semblerait que ce soit un solitaire. "Vacances INOUBLIABLES au @fairmont.maldives ! Des vacances qui ont changé ma vie... des vacances qui resteront gravées à jamais dans mon coeur ! Hâte de vous raconter. Un des hôtels les plus incroyables que j'ai pu faire", peut-on lire en légende.