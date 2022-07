Anthony Colette à son tour évincé de Danse avec les stars ? Il poste un message qui n'a rien de rassurant

Comme chaque année, dès l'automne, il sera l'heure de refouler le parquet de TF1 à l'occasion de la nouvelle saison de Danse avec les stars. Pour cette douzième saison, la production a apparemment souhaité faire peau neuve. Le jury sera par exemple composé d'un quatuor revisité avec le bien connu Chris Marques et François Alu, déjà vu la saison dernière, ainsi que des petits nouveaux parmi lesquels Bilal Hassani, ex-candidat et même finaliste en 2021, et Marie-Agnès Gillot, première danseuse à être nommée avec une danse contemporaine en 2004 et membre de la troupe des Enfoirés depuis 2016.

C'est également au sein de la troupe de danseurs qu'il va y avoir du changement. En effet, trois professionnels emblématiques et figures du programme ont été évincés de Danse avec les stars. Il s'agit de la multi-gagnante Denitsa Ikonomova, de Christian Millette ainsi que de Maxime Dereymez. Les deux premiers se sont exprimés sur leurs réseaux sociaux, confiant leur regret de ne pas pouvoir prendre part à la compétition cette année. Maxime Dereymez en revanche, continue de se murer dans le silence.

Quoi qu'il en soit, tous ces départs interrogent beaucoup. Les internautes se sont notamment demandés s'il fallait s'attendre à voir partir d'autres danseurs phares, comme Anthony Colette, présent depuis 2017. En story Instagram, le charmant brun n'a malheureusement pas apporté une réponse des plus rassurantes dans la journée de lundi 25 juillet. "Vous êtes nombreux avec cette question. Je vous comprends. Comme vous avez pu vous en rendre compte, beaucoup de changements pour la prochaine saison de DALS...", a-t-il d'abord confirmé. Et d'ajouter le concernant : "Je ne peux rien dire de mon côté pour l'instant..." Ses admirateurs devront donc s'armer de patience avant de pouvoir connaître le verdict final de la production.

Rappelons que la saison passée déjà, des danseurs cultes ne rempilaient pas, à savoir Katrina Patchett et Emmanuelle Berne. Elsa Blois, Samuel Texier, Adrien Caby et Joel Luzolo faisaient de leurs côtés leurs premiers pas...