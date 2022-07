Danse avec les stars : Un ancien candidat rejoint le jury, et une nouvelle recrue "coup de coeur"

Alors que Karine Ferri a annoncé quitter l'aventure Danse avec les stars, ce n'est pas le seul gros changement qui attend les nombreux fans du programme à succès de TF1. En effet, nos confrères du journal Le Parisien annonce ce jeudi 21 juillet 2022 qu'un ancien participant va rejoindre le juré. Et pas des moindres puisqu'il s'agit de Bilal Hassani. À la rentrée prochaine, le chanteur de 22 ans sera donc aux côtés de Chris Marques, qui retrouve une nouvelle fois son fauteuil, mais aussi de François Alu, le danseur étoile rempile pour un nouveau tour.

Le programme présenté par Camille Combal, va en revanche ajouter deux nouvelles recrues sur le banc de son jury. Ainsi, Bilal Hassani n'est pas la seule nouvelle tête d'affiche pour la prochaine saison puisque TF1 pourra aussi compter sur Marie-Agnès Gillot, première danseuse à être nommée avec une danse contemporaine en 2004 et membre des Enfoirés depuis 2016. "Une recrue courtisée depuis de nombreuses années, et qui s'était déjà fait remarquer dans 'La meilleure danse' sur W 9 et M 6 en 2011 et 2012", rapportent nos confrères. Frédéric Pedraza, directeur adjoint de TF 1 Production, est fier de cette recrue, un "coup de coeur". "C'est une interprète et une danseuse formidable. Et c'est surtout une artiste très audacieuse et visionnaire. Elle a été l'une des premières à repousser les murs de l'Opéra de Paris, elle a chorégraphié du hip-hop, elle a créé son académie... Elle est extrêmement pédagogue, avec une personnalité attachante et différente de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'est un vrai coup de coeur", a-t-il fait savoir.

Un départ qui risque d'attristé les fans

En revanche, un départ risque d'attristé les fans de DALS. En effet, celle qui est très proche de son camarade François Alu et qui fait le succès du programme en tant que danseuse puis en tant que jurée depuis de nombreuses saisons quitte l'aventure. Denitsa Ikonomova ne sera ni juge ni candidate. "On lui a proposé de revenir sur le parquet mais son emploi du temps ne le lui permet pas, a déclaré Frédéric Pedraza. Elle prépare la chorégraphie d'un gros film à la rentrée, et travaille sur un autre long-métrage." Elle devrait néanmoins revenir le temps d'un évènement dans la saison. Jean-Paul Gaultier quant à lui tire sa révérence après une seule saison, en raison de son emploi du temps chargé.