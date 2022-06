Karine Ferri quitte Danse avec les stars : elle révèle cette lourde décision et ses raisons

Karine Ferri a pris une lourde décision et ne sera plus dans Danse avec les stars, comme elle l'a révélé ce mercredi 29 juin 2022 sur Instagram. L'animatrice de 40 ans, qui vient de célébrer son troisième anniversaire de mariage avec son amoureux le footballeur retraité Yoann Gourcuff, a pris les commandes de ses réseaux sociaux pour mettre un terme à de fausses rumeurs. "Je voulais vous informer, avant que d'autres ne le fassent, avec des titres mensongers, que je ne serai plus à l'animation de Dals, le debrief, à la rentrée prochaine", écrit-elle.

Karine Ferri, qui était en charge de l'after du concours de danse de TF1, animé par Camille Combal, ne sera donc plus de la partie. Elle explique que la chaîne a "su écouter (ses) envies et respecter (son) choix", rappelant bien évidemment qu'il s'agit là de sa décision. "J'ai adoré travailler sur ce programme, riche en émotions, en rebondissements, avec une équipe formidable, continue Karine Ferri. J'ai vécu l'expérience d'apprentie danseuse avec bonheur, j'ai grandi au sein de ce programme."

J'aspire à d'autres aventures

Celle qui a pris beaucoup de bonheur à debriefer l'émission avec les candidats et les membres du jury Denitsa Ikonomova, Chris Marques, François Alu et Jean-Paul Gaultier, le vendredi soir, "aspire à d'autres aventures", comme elle le fait savoir. "Que j'ai hâte de partager avec vous et TF1", peut-on lire sur son message partagé sur Instagram. Karine Ferri, toujours très proche du clan Lemarchal depuis qu'elle a été la compagne du regretté Grégory Lemarchal, fourmille de projets.