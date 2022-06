Karine Ferri retrouve ses ex beaux-parents, à l'inauguration de la maison Grégory Lemarchal

Ce jeudi 16 juin, Pierre et Laurence Lemarchal ont inauguré la maison inédite dans les Hauts-de-Seine, pour permettre aux malades de la mucoviscidose de se projeter, se réapproprier leurs corps et pouvoir vivre à fond, comme rapporte Le Parisien, ce jour. Une maison en hommage à leur fils Grégory Lemarchal, que la maladie a emporté à l'âge de 23 ans, mais qui a su vivre profondément sa jeune vie. Avec notamment cette expérience inédite dans la Star Academy qui l'a fait connaître de tous. Ce jeudi 16 juin, ce fut l'occasion pour les parents du jeune chanteur regretté de retrouver leur ancienne belle-fille, Karine Ferri.

"Sous ton regard, l'histoire continue à s'écrire, hier soir nous inaugurions la première maison Gregory Lemarchal, a écrit l'animatrice de TF1 sur Instagram en légende d'une photo de son ancien compagnon. Un projet d'envergure, construit pierre après pierre, avec la force, la détermination et l'amour des tiens, porté par ton courage et ta volonté. Une fierté pour nous tous." Vêtue d'un pantalon blanc et d'une veste de blazer assortie, avec un top de soie noir, Karine Ferri était très élégante et toute en sobriété pour cet évènement. Elle a naturellement pris la pose auprès de Pierre et Laurence Lemarchal, mais aussi de Leslie, la soeur de Grégory.

On n'a jamais baissé les bras

Alors que le jeune chanteur à la voix angélique est parti en 2007, cette maison est le témoin du combat mené par ses parents, qu'ils n'ont jamais lâché. À nos confrères, Pierre Lemarchal a accepté de se confier. "On n'a jamais baissé les bras et on s'occupe des autres depuis quinze ans grâce à notre association", a-t-il fait savoir. Cette maison à Rueil-Malmaison est née du constat que dans les hôpitaux, les malades peuvent être soignés, mais l'aspect humain manque, rappelle-t-il. "Dans cette maison innovante, et durant une semaine, on fabrique avec les patients leur projet de vie, entourés, entre autres, d'une assistance sociale, d'un thérapeute, un chef de projet. Puis on les suit à distance, durant deux, six mois, un an avec des intervenants, des coachs sportifs, de vie qui peuvent aussi leur rendre visite. On ne veut laisser personne au bord de la route", a confié le père de Grégory Lemarchal. Étaient également présents, Brigitte Macron, Julie Zenatti et Nikos Aliagas.