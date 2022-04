Karine Ferri : Ce que Grégory Lemarchal a pensé d'elle après leur premier rendez-vous !

Karine Ferri a retrouvé le sourire en croisant la route du footballeur Yoann Gourcuff. Mariés ensemble depuis le 8 juin 2019, les amoureux avaient accueilli auparavant deux enfants : Maël, le 6 avril 2016 et Claudia le 16 juillet 2018. Fut un temps, la présentatrice pensait qu'elle partagerait chacune de ses joies avec un autre homme. Mais le destin l'a séparée de son ancien compagnon, Grégory Lemarchal, de la pire des manières.

Comme vous le savez, Grégory Lemarchal est décédé le 30 avril 2007, vaincu par la mucoviscidose. Folle d'amour pour le gagnant de l'émission Star Academy, quatrième saison, Karine Ferri s'était fait tatouer leurs initiales, GK, sur le poignet gauche, pour toujours l'avoir auprès d'elle. Le samedi 30 avril 2022, elle célèbre, donc, avec regrets, les 15 ans de sa disparition. Une triste occasion durant laquelle elle se remémore la difficulté de l'épreuve, bien sûr, mais aussi les jolis moments.

Il va me prendre pour une folle

Le dimanche 1er mai 2022, la chaîne TMC diffusera le biopic intitulé Pourquoi je vis de Laurent Tuel, sorti sur Salto en 2020, en hommage à ce petit ange à la voix d'or. C'est la comédienne, Candice Dufau, qui incarne Karine Ferri dans le film. L'animatrice avait rencontré Grégory Lemarchal par l'intermédiaire d'une amie commune, une maquilleuse baptisée Laetitia. Comme elle le racontait à Télé Loisirs, le chanteur l'avait invitée une semaine plus tard dans son appartement, situé à Paris, pour manger un "veau sauté avec des pommes de terre". Une soirée haute en couleurs durant laquelle ils n'avaient cessé de se chambrer.

"Il va me prendre pour une folle", s'était-elle dit en quittant les lieux. Et elle n'avait pas tout a fait tort. "Il m'a avoué avoir dit à son père qu'il m'avait trouvée 'complètement déchenillée'." 6 mois plus tard, pourtant, Grégory Lemarchal avouait à Karine Ferri qu'il était amoureux d'elle, lui faisant alors sa toute première déclaration. Le temps file mais ces mots, précieux, résonnent toujours dans l'esprit et dans le coeur de son ancienne partenaire...