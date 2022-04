Karine Ferri et Yoann Gourcuff fêtent les 6 ans de Maël : photo de leur fils qui a sacrément poussé !

Déjà SIX ans que le petit Maël est né et Karine Ferri semble avoir du mal à y croire ! L'animatrice de 39 ans fait bien attention à ne surtout pas exposer sa famille et encore moins son fils, mais ce mercredi 6 avril marque une date spéciale et elle n'a pas pu passer à côté. En couple depuis 2011 avec l'ancienne star du foot Yoann Gourcuff, la belle brune vit une belle idylle après son histoire très marquante avec le regretté Grégory Lemarchal. Avec le sportif de 35 ans, elle s'épanouit et en avril 2016, elle donne naissance au premier enfant du couple. La petite Claudia suivra en juillet 2018 avant le mariage des deux amoureux en juin 2019.

Les années ont passé et aujourd'hui Maël est un grand garçon qui fête aujourd'hui ses 6 ans et pour l'occasion, Karine Ferri lui a adressé un joli mot sur son compte Instagram. Suivie par plus de 709 000 abonnés, celle qui a été particulièrement touchée par le covid l'an dernier a publié une jolie photo de son garçon, de dos, elle qui tient beaucoup à sa vie privée, tandis qu'il s'amuse sur la plage en Bretagne (où la famille habite). "Bon anniversaire à notre Prince. À toi Maël. 6 ans déjà.... Le temps passe si vite. Tu es notre amour. On t'aime plus fort que le monde. Papa, maman, Claudia, Dolmen et Bella", ajoute-t-elle en commentaire.

Karine Ferri inclut donc toute la petite famille, de son mari à sa fille en passant par leurs deux adorables chiennes Dolmen et Bella ! Une belle déclaration d'amour pour son fils qui devrait faire plaisir à ses fans sur les réseaux sociaux. Discrète et souhaitant préserver sa famille, celle qui a présenté Danse avec les stars montre qu'elle est une mère aimante et très proche de ses enfants.