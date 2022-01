Karine Ferri : Son mari Yoann Gourcuff s'est reconverti... dans un autre sport !

Yoann Gourcuff fait partie de ces joueurs plein de talent et à qui l'on avait prédit une carrière à la Zidane. Arrivé en Bleu avec ce poids sur les épaules, l'ancien milieu de terrain, aujourd'hui âgé de 35 ans, n'a jamais vraiment réussi à soutenir la comparaison avec son glorieux aîné. Malgré une belle carrière et un titre de champion de France avec Bordeaux, le fils de Christian Gourcuff a plus fait parler de lui en dehors que sur les terrains de football. Souvent blessé au cours de sa carrière, il a néanmoins trouvé la femme de sa vie pendant ses années de sportif. En couple depuis plusieurs années avec l'animatrice de télévision Karine Ferri, le beau gosse mène une vie de famille comblée.

Après plusieurs années ensemble, les deux tourtereaux décident de fonder une famille et deux enfants vont naître de leur amour. Le petit Maël (né en avril 2016) et la petite Claudia (née en juillet 2018), Karine et Yoann vont même se marier en juin 2019 du côté de La Motte. Désormais à la retraite, l'ancien joueur de l'équipe de France vit en Bretagne avec sa famille et il s'est découvert une nouvelle passion, mais toujours dans le sport. En effet, d'après les informations du quotidien local Le Télégramme, Yoann Gourcuff s'est découvert un amour pour le tennis !

Jouant pour le petit club de Larmor-Plage, celui qui vient d'ailleurs un petit nouveau dans la famille est désormais bien occupé par son nouveau hobby puisqu'il a disputé dimanche dernier une rencontre de tennis, en Régionale 1 masculine, contre Landerneau et visiblement, Yoann Gourcuff a de beaux restes ! Premier de sa poule avec son équipe qui comptabilise quatre victoires pour un nul.

Même si le tennis est totalement différent du football, le mari de Karine Ferri montre bien qu'il a un talent inné pour le sport !