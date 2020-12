Karine Ferri : Gros coup dur pour son beau-père Christian Gourcuff, une page se tourne

Coup dur pour le clan Gourcuff. Karine Ferri sera probablement l'épaule chaleureuse sur qui Christian Gourcuff, son beau-père, pourra compter. L'entraîneur a été limogé le mardi 8 décembre 2020 après une série de contre-performances, notamment ce 4-0 face à Strasbourg, comme l'a appris l'AFP. Son adjoint, Patrick Collot, devra assurer son poste jusqu'à la trêve hivernale.

Pour Christian Gourcuff, ce passage au FC Nantes pourrait être le dernier de sa carrière. Sorti de sa retraite en août 2019 pour remplacer Vahid Halilhodzic trois jours avant la reprise, l'entraîneur âgé de 65 ans avait annoncé que Nantes serait son dernier poste. Reste à savoir si le père de Yoann Gourcuff tiendra parole...

Pour rappel, Karine Ferri et le footballeur professionnel Yoan Gourcuff sont en couple depuis plus de neuf ans. Ensemble, ils ont accueilli deux enfants : Maël (4 ans) et Claudia (2 ans). Après des années de vie commune, ils s'étaient mariés à La Motte dans le Var, en juin 2019.

Très discrète sur sa vie privée, la candidate de Mask Singer (TF1) met un point d'honneur à préserver sa vie de famille ainsi que l'intimité de ses proches. Nul doute que Karine Ferri saura épauler son beau-père dans ce moment difficile. À de rares occasions, Karine Ferri évoque sa vie de famille. "Il y a des choses dans la vie qui ne s'expliquent pas et cet homme, c'est mon autre, voilà. C'est mon pilier, c'est ma force, c'est mon tout. Yoann est mon tout. Et je pense qu'il l'est d'autant plus qu'il m'a donné ce qu'il y a de plus beau sur terre, deux enfants, Maël et Claudia et... Je vais pleurer. Ça a tout changé. Ça a tout changé parce que ça a donné un sens à ma vie. Je ne suis plus seule", confiait-elle, émue, à 50mn Inside.