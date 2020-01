Yoann Riou : Prêt à devenir père mais il y a un hic...

Yoann Riou enfin prêt à passer à l'acte ? Le sympathique journaliste sportif, dont la notoriété a explosé avec l'émission Les Grosses Têtes sur RTL puis Danse avec les stars sur TF1, veut devenir père ! C'est ce qu'il a confié au Parisien Week-end. Problème : il n'aime pas vraiment faire l'amour...

Interrogé par le magazine, Yoann Riou a partagé "la liste de ses envies" dans la vie et a notamment dévoilé vouloir devenir père de famille. "Ado, je voulais cinq enfants, pour former une petite équipe de foot. J'avais même des idées de prénoms : Diego pour un petit gars, Giovanna pour une petite fille, après accord de la maman, bien sûr !", a ainsi raconté le journaliste de 41 ans. Des prénoms à consonance italienne qui s'expliquent par le fait qu'il a longtemps travaillé en Italie, précisément à Turin. Pour l'heure, on ne lui connait pas d'amoureuse...

Le hic c'est que Yoann Riou, métamorphosé par sa participation à Danse avec les stars, a toujours dit ne pas aimer faire l'amour ! Ce qui est quand même mieux pour faire des enfants même si on peut fonder une famille d'autres manières aussi. En février 2019, sur le plateau des Grosses Têtes, sa collègue Arielle Dombasle racontait qu'il avait mis fin à son histoire d'amour avec sa compagne de l'époque et qu'il était désormais un coeur à prendre. "Ma vie sentimentale est en plein chamboulement grâce à vous", disait-il à l'animateur Laurent Ruquier. "Je suis nul, je comprends rien. Je préfère l'amitié à l'amour. Et puis c'est sans le sexe moi j'aime pas le sexe. Je m'embête, je m'ennuie, je regarde le plafond", ajoutait-il.

Les confidences de Yoann Riou sont à retrouver dans Le Parisien Week-end du 10 janvier 2020.