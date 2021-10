"La priorité reste mes enfants et mon mari" : Karine Ferri, ses tendres confidences sur sa vie de famille

Suivie par les caméras de 50'Inside, ce samedi 30 octobre 2021, Karine Ferri a ouvert - en exclusivité et pour la première fois - les portes de sa maison. Durant son entrevue, l'animatrice phare de TF1 s'est un peu plus confiée sur son quotidien aux côtés de sa petite tribu.

Avec la récente sortie de son livre Une vie en équilibre paru le 7 octobre dernier (ed. Robert Laffont) - dans lequel Karine Ferri y traite de sa vie de famille - c'est avec beaucoup de joie que l'animatrice récemment atteinte de la Covid-19 s'est un peu plus confiée sur sa vie de famille. Vivant en Bretagne aux côtés de son époux, l'ancien footballeur Yoann Gourcuff (aujourd'hui à la retraite), la mère de Claudia (née en 2018) et Maël (né en 2015) vit paisiblement aux côtés de ceux qu'elle chérit au quotidien : "La priorité reste mes enfants et mon mari."

Une vie tiraillée entre la Bretagne et Paris

Souvent en déplacement pour son travail, Karine Ferri est également revenue dans son portrait sur son absence et de ce qu'en pense ses enfants : "Aujourd'hui ils ont bien compris que maman s'épanouissait aussi dans son travail. Et que pour avoir une maman pleinement épanouie, Maman avait aussi besoin de retrouver les plateaux [de télévision]." Et pour partir sereinement, cette dernière sait qu'elle peut compter sur son époux pour veiller sur ses chérubins quand elle n'est pas dans les parages.

Comme elle l'a précédemment indiqué dans son livre, lorsqu'elle est sur Paris, Karine Ferri glisse systématiquement un ordinateur dans ses bagages en vue de garder le contact avec son époux et ses enfants. Par ailleurs, elle prend également le soin d'emporter quelques dessins de ses enfants afin d'être toujours avec eux : "Dès que j'arrive à Paris, je les aimante sur mon frigo ou je les encadre et les accroche sur les murs de ma chambre. Comme ça mes enfants sont toujours un peu avec moi."