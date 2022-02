Karine Ferri et Yoann Gourcuff main dans la main : virée à la plage en amoureux

Bien qu'elle soit très active sur les réseaux sociaux, Karine Ferri limite les photos de famille. Rares sont les apparitions de son mari Yoann Gourcuff et de leurs deux enfants : Maël et Claudia (5 et 3 ans). L'animatrice a tout de même laissé voir un extrait de sa dernière balade à la plage en amoureux avec l'ancien footballeur. Après 10 ans de vie commune et 2 ans de mariage, le couple est toujours aussi complice !

Installés en Bretagne depuis quelques années maintenant, Karine Ferri a profité d'une virée dominicale au bord de l'eau pour prendre la pose. Casquette rose et survêtement assorti, l'ancien mannequin de 39 ans apparaît d'abord seul en Story Instagram, avant un second cliché main dans la main avec sa moitié. A défaut d'avoir droit à une photo à visage découvert, ses abonnés doivent se contenter de la main de Yoann Gourcuff, les doigts entrelacés dans ceux de sa chère et tendre (voir diaporama). Difficile alors de ne pas remarquer les nombreux bracelets personnalisés qui ornent le poignet de Karine Ferri, des bijoux de la marque Ley Nat, dont elle est l'ambassadrice.

En octobre dernier, auprès du magazine Nous Deux, l'ex-compagne de Grégory Lemarchal avait confié avoir "appris à découvrir la Bretagne" grâce à son mari. Une vie en plein air qu'elle a parfaitement adoptée : "Nous sommes complémentaires et similaires. Nous adorons les grands espaces, la nature, la mer... Nous sommes très proches des animaux. Lui aussi vient d'une famille très soudée. Avec les enfants, nous sommes tous les deux multitâches. Évidemment, pour jouer au foot, c'est plus le papa que moi. Mais pour le reste, nous faisons presque tout ensemble, à quatre." A quatre, pour le moment, puisque la jolie brune ne dirait pas non à un troisième enfant.