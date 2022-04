Karine Ferri : cette surprise de Yoann Gourcuff "digne des Kardashian" pour ses 40 ans !

Rien n'est trop beau pour la femme qu'on aime... et Yoann Gourcuff l'a bien compris ! L'ex-footballeur a en effet décidé d'organiser un anniversaire surprise grandiose pour les 40 ans de son épouse, Karine Ferri, "digne des Kardashian" selon une source proche au magazine Voici. Dans un domaine magnifique au bord de la mer, la vingtaine d'invités présents a pu profiter d'activités (spa, yoga, balade en bateau...), d'une vue magnifique mais surtout de l'animatrice, célébrée pour cet anniversaire si particulier.

Et c'est un véritable cap que la maman de Maël (6 ans) et Claudia (3 ans et demi) vient de passer, puisqu'elle est désormais toute jeune quarantenaire. Très émue par la surprise de son mari, elle l'a remercié sur Instagram, en légende de quelques photos du lieu magique où s'est déroulé ce week-end : "Merci au plus merveilleux mari pour cet extraordinaire anniversaire surprise", a-t-elle écrit, avec une jolie déclaration d'amour en italien, "Ti amo tanto" ("je t'aime tant").

Elle en a ensuite profité pour remercier tous leurs invités, "tous [s]es fidèles amis et bien sûr la plus merveilleuse des familles, la [s]ienne". Particulièrement heureuse de ce beau week-end, pendant lequel Yoann Gourcuff avait tout prévu, jusqu'à la baby-sitter pour profiter tranquillement de leur soirée, l'animatrice s'apprête à passer cette année tranquillement, rythmée par ses différents projets sur TF1.