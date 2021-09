Karine Ferri respecte une routine "bien particulière" avant chaque tournage : ses confidences

La maman de Maël et Claudia (5 et 3 ans) aime "créer un environnement cocooning, même sur [son] lieu de travail" et faire plaisir à son entourage. C'est pour cette raison que la présentatrice de Chroniques Criminelles sur TFX n'oublie pas "d'avoir toujours des petites choses à offrir aux gens qui passent après le direct : maquilleuses, coiffeuses, mais aussi [ses] enfants et [son] mari quand ils peuvent venir [la] voir."

En effet, Karine Ferri, son footballeur de mari et leurs enfants vivent en Bretagne. La jeune femme travaille en région parisienne et est donc, de ce fait, abonnée aux voyages en train. Sa petite famille n'hésite pas à faire le déplacement pour la surprendre et ainsi se retrouver au grand complet. Karine Ferri a également une technique pour entretenir la flamme dans son couple. Pour faire oublier les kilomètres qui peuvent la séparer de son homme, elle l'appelle tous les jours en vidéo !