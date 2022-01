Bilal Hassani : Bain de foule au défilé Jean Paul Gaultier, avec un Dadju en feu

Commencée le 18 janvier dernier par les défilés de collections masculines, la Fashion Week de Paris vit déjà ses dernières heures ! Bilal Hassani en a retrouvé la ferveur mercredi après-midi. Le chanteur a croisé Dadju et Béatrice Dalle au show Jean Paul Gaultier.

C'est dans son atelier, au 325 Rue Saint-Martin dans le 3e arrondissement, que Jean Paul Gaultier a dévoilé sa collection Haute Couture pour les saisons printemps-été 2022. La maison et son fondateur éponyme l'ont conçue en collaboration avec le créateur belge Glenn Martens, fondateur de la marque Y/Project. Il succède ainsi à la créatrice japonaise Chitose Abe (de la marque sacai), avec qui JPG s'était associée pour imaginer sa précédente collection Haute Couture, automne-hiver 2022.

Bilal Hassani a donc assisté au défilé et découvert l'oeuvre de Glenn Martens pour Jean Paul Gaultier. Avant d'entrer dans le lieu de la présentation, le finaliste de la dernière saison de Danse avec les stars s'est offert un petit bain de foule à l'entrée et a enchaîné les selfies avec les fans présents. La foule a également vu passer le chanteur Dadju, sapé comme jamais dans un look entièrement orange, l'actrice Béatrice Dalle et l'influenceuse Léna Situations (de son vrai nom Léna Mahfouf).