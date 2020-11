Laverne Cox victime d'une violente agression transphobe : "Le gars s'est mis à frapper..."

Rien de tout ça n'est nouveau...

Difficile de savoir si il l'avait reconnue. Héroïne de la série Orange is the new black, Laverne Cox est la toute première femme trans à avoir fait la couverture du magazine Cosmopolitan... publication qui n'est pas forcément posée sur la table de chevet de l'agresseur. "Il avait vraiment envie que je réponde à sa question, pour qu'il sache si oui ou non j'étais trans, s'étonne-t-elle pourtant. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne vois pas ce que ça peut lui faire. Qui s'en soucie ? Je portais un sweat à capuche et un pantalon de yoga. J'étais complètement couverte, avec mon masque. Qui se soucie de savoir si je suis trans ? En quoi ça va changer vos vies ? Cet homme cherchait les problèmes parce que je suis une personne trans dans un espace public. Rien de tout ça n'est nouveau, mais je me demande toujours... pourquoi certaines personnes ont besoin d'être agressives à ce propos ?"

Si elle a souhaité évoquer cette mésaventure, c'est parce que Laverne Cox a d'abord ressenti un sentiment de culpabilité. Puis elle s'est rendue compte que c'était une erreur inconsciente de sa part. "On marchait juste dans un parc, précise-t-elle. On ne faisait rien. C'est important que je me rappelle, et que je vous rappelle, que quand ce genre de choses arrivent, ce n'est pas votre faute. Ces gens existent dans notre monde..."