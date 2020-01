Orange Is the New Black : Que deviennent les détenues de Litchfield ?

Gloria Mendoza été un personnage fort tout au long de la série, alternant entre son rôle de détenue et de mère de substitution de Dayanara. Dans la fin de la série, elle prend encore une autre dimension quand on découvre jusqu'où son empathie peut aller. Dans la vie, Selenis Leyva est non seulement très impliquée dans la communauté hispanique aux États-Unis, mais elle a déjà de nombreux projets à venir. On a pu la voir récemment dans un épisode de New York, unité spéciale. Elle tiendra aussi l'un des rôle principaux dans la série Diary of a Female President avec Gina Rodriguez en vedette, qui sera disponible sur la plateforme de streaming Disney+ en 2020.

Kate Mulgrew (Galina "Red" Reznikov)

Cheffe et maman des détenues, Red a tour à tour inspiré la sympathie, la terreur ou encore la pitié. Un rôle mythique qui met en avant la notion de famille en prison. Malgré ses 64 ans, Kate Mulgrew continue de multiplier les projets. Elle est la voix de The Cat dans la série animée Infinite Train et tient l'un des rôles récurrents dans la saison 3 de Mr. Mercedes, la série adaptée du roman éponyme de Stephen King. Elle y joue Alma Lane, une résidente de longue date de Bridgton.

Dascha Polanco (Dayanara "Daya" Diaz)

Dayanara Diaz est un personnage complexe : la gentille fille qui tourne mal au fil des saisons, tiraillée entre le bien et le mal. On peut apprécier toute la puissance du jeu de Dascha Polanco dans la saison 7. Elle n'a pas eu le temps de s'ennuyer à l'arrêt de la série. Après être apparue dans Russian Doll et When They See Us, deux séries disponibles sur Netflix, elle a décroché un petit rôle dans le dernier Martin Scorsese, The Irishman. Elle tiendra le rôle de Cuca dans l'adaptation du drame musical In the Heights par Jon M. Chu, ainsi que dans le drame indépendant iGilbert.