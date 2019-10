Laura Prepon (Orange Is the New Black) s'affiche avec un ventre rond

L'interprète d'Alex Vause dans la série à succès de Netflix et son mari Ben Foster se sont fiancés en octobre 2016 avant de se marier en juin 2018.

Ce 26 octobre 2019 à Washington, Laura Prepon a montré son baby bump sur le tapis rouge lors d'une cérémonie en l'honneur des vétérans, American Valor: A Salute to Our Heroes Veterans Day Special. Moulée dans une robe noire à manches longues, l'actrice de 39 ans n'aurait pu être plus épanouie.

Depuis le début, Laura Prepon a clairement affiché sa volonté de garder sa fille loin des réseaux sociaux. La première photo d'Ella date de l'année passée où on voit la petite fille sur le plateau d'Orange Is the New Black. Depuis, le visage de l'enfant n'est jamais visible. On peut donc douter fortement que le nouveau-né sera présenté au grand public.