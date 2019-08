Teddy Quinlivan, première égérie transgenre engagée par Chanel

C'est une période de gloire que Teddy Quinlivan savoure actuellement. Comme elle l'a révélé sur son compte Instagram, la jeune femme de 25 ans est la première égérie transgenre de Chanel. Une récompense qu'elle aura bien méritée, elle qui est passée par bon nombre d'étapes très rudes. "Je ne pleure plus quand je suis triste, mais c'est intéressant de voir que nous versons des larmes pour des moments de gloire, écrit-elle sur les réseaux sociaux. Ceci est un de mes moments de gloire. Ma vie entière a été un combat. Entre le harcèlement scolaire constant, les enfants qui me menaçaient de mort en expliquant clairement comment ils allaient s'y prendre, mon propre père qui me battait en me disant que j'étais une t*pette, le retour de flamme professionnel après que j'ai dit publiquement que j'avais été agressée sexuellement au travail..."

Le mannequin a publié sur le réseau social la vidéo de son spot publicitaire pour Chanel Beauty, la marque de produits de beauté de Chanel. Elle s'y applique le rouge à lèvres "Rouge Coco" de l'enseigne, couleur "Légende".

Theodora Quinlivan, de son vrai nom, avait déjà collaboré avec Chanel. À deux reprises, elle avait foulé le catwalk pour la griffe française. Mais à l'époque, le modèle n'avait pas osé en dire plus sur cet aspect privé de son intimité. "Je n'avais pas rendu mon identité publique, poursuit la beauté américaine. Et quand je l'ai fait, j'ai su que je ne pourrais plus travailler avec certaines marques, je pensais que je ne collaborerais plus jamais avec des maisons iconiques comme Chanel. Mais je suis là. La premièrement personne ouvertement trans qui la représente, et je suis profondément fière de représenter ma communauté."