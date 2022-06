Denitsa Ikonomova et François Alu très proches : ces moments passés ensemble loin des plateaux télé

Fusionnels depuis la onzième saison de Danse avec les stars,Denitsa Ikonomova et François Alu (qui étaient tous deux jurés de l'émission) ne se quittent plus et semblent plus proches que jamais. Si dans l'émission diffusée sur TF1, le couple de danseurs avait partagé une émouvante valse en direct lors de la finale de l'émission, ils n'ont par la suite pas cessé de se voir et de s'amuser ensemble.

Le 11 octobre 2021, les deux amis se sont d'ailleurs retrouvés avec Christian Millette au théâtre de la Tour Eiffel à Paris afin d'assister au spectacle de Rubén Molina, un chorégraphe, danseur et comédien espagnol passionné de flamenco. A noël de cette même année, les danseurs ont célébré les fêtes ensemble en relevant le défi Harlem Shake sur TikTok. Ils étaient notamment avec leurs amis Moussa Niang et Terrence Telle.

L'année suivante, en avril 2022, Denitsa Ikonomova était aux premières loges pour assister à la consécration de François Alu qui a été nommé Danseur Etoile de l'Opéra de Paris à 28 ans à l'issue d'une représentation du ballet La Bayadère. Le 4 juin 2022, Denitsa Ikonomova et le danseur étoile ont également été aperçus ensemble à Rolland-Garros lors de la 14ème journée du tournoi.

Soupçonnés d'être en couple, la danseuse avait tenu à mettre les choses au clair auprès de Cauet sur NRJ le 24 novembre 2021. "Non, on n'est pas ensemble. On s'entend très très bien, mais on n'est pas ensemble. Il n'y a pas eu de dérapage", avait-elle confié. Très discrète sur sa vie privée depuis ses débuts à la télévision, Denitsa est toujours restée floue concernant sa vie amoureuse. Après avoir été très proche de Rayane Bensetti durant plusieurs années (avec lequel elle a remporté l'émission en 2014), la jeune femme n'a jamais officialisé publiquement une quelconque romance.

De son côté, François Alu a récemment confié être amoureux d'une danseuse professionnelle auprès des journalistes de Libération en mai 2022. "Si je suis avec ma copine et qu'elle danse, j'y vais." a-t-il révélé, ajoutant qu'il était très épris de sa mystérieuse compagne... Peut-être dévoilera-t-il bientôt son identité ?