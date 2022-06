Denitsa Ikonomova sublime au naturel, complice avec François Alu devant Karine Le Marchand à Roland-Garros

À Roland-Garros, ce samedi 4 juin 2022, veille des grandes finales tant attendues de cette compétition, des people en pagaille. SiCamille Cerf, décolletée et amoureuse, a capté l'attention aux côtés de son chéri Théo Fleury, la Miss France n'était pas la seule au rendez-vous du côté du 16e arrondissement de Paris. Au village de Roland-Garros, les personnalités se sont succédées. Et Denitsa Ikonomova y est apparue sublime au naturel. La jeune femme, à peine maquillée, affichait un sourire radieux. Était-elle venue en compagnie de François Alu, son camarade de Danse avec les stars dont on l'a dit si proche ? Le danseur étoile a été aperçu au photocall.

Karine Le Marchan d a elle fait sensation dans les tribunes, vêtue d'un chapeau élégant. L'animatrice de L'amour est dans le pré était comme toujours très en beauté. L'actrice Mélanie Laurent, cachée derrière des lunettes de soleil, était bien accompagnée, quand deux ex-Miss Météo étaient elles aussi présentes, ce samedi 4 juin. En effet, Louise Bourgoin était aux côtés de Claire Arnoux alors que Doria Tillier, au naturel, s'éclatait avec son ami Augustin Trapenard. On a aussi pu voir à Roland-Garros, Anne Hidalgo, Christina Realli, Elsa Zylberstein en compagnie de son père.

Des couples en pagaille

Denis Brogniart, Zabou Breitman, Raymond Domenech, la chanteuse Jane, Amelie Mauresmo, Raymond Domenech et Yvan Attal ont eux aussi été photographiés ce jour à Roland-Garros. Des couples ont capté l'attention en tribunes, à l'instar de Camille Cerf et Théo Fleury. Ainsi, Muriel Robin et Anne Le Nen étaient présentes tout comme Julien Clerc et sa femme Hélène Grémillon. Ces derniers sont apparus très amoureux. L'artiste qui a eu cinq enfants dont trois filles - Angèle, 46 ans, Jeanne, 42 ans, Vanille, 33 ans, était tout contre son épouse. Leur amour, si pur, a été marqué par deux dates : la naissance de leur fils Jules, le 3 avril 2007, et leur mariage, le 17 décembre 2012 à la mairie du 16e arrondissement de Paris. Et ce samedi 4 juin, ils ne pouvaient cacher la force de leurs sentiments.