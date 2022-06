Sienna Miller et son compagnon devant Anne-Claire Coudray amoureuse à Roland-Garros

Les journées à Roland-Garros se suivent mais ne se ressemblent pas. Et pour voir le triomphe de la belle surprise de cette compétition, Casper Ruud sur Marin Cilic, ce vendredi 3 juin 2022, les people étaient une nouvelle fois nombreux. Au village Roland-Garros ou dans les tribunes des courts, les célébrités ont à nouveau capté toute l'attention des photographes présents. Sienna Miller était présente avec son compagnon Oli Green mais l'actrice britannique n'était pas la seule à être venue bien accompagnée. Anne-Claire Coudray est ainsi apparue amoureuse auprès de Nicolas Vix, son mari et père de sa fille Amalia.

Muriel Robin elle aussi est venue au village Roland-Garros en couple avec sa femme Anne Le Nen, non loin de Caroline Roux et son mari Laurent Solly. Joyce Jonathan, bien accompagnée de Martial le père de sa fille, la veille, était cette fois-ci aux côtés de sa soeur Sarah. Géraldine Nakache, Hugo Sélignac, Olivier Rosemberg étaient aussi présents tout comme Alice Belaïdi qui s'est beaucoup amusée avec Octave Marsal. On a également pu voir du côté du 16e arrondissement de Paris, Anne-Sophie Lapix, très enjouée par la rencontre sportive.

Pierre Niney et César Domboy étaient aussi de la partie ce vendredi 3 juin, à l'instar de Frédéric et Antoine Arnault, Alexandre Bombard ainsi que Dominique Desseigne et sa compagne Alexandra Cardinale. Roschdy Zem et Pascal Elbé étaient très concentrés. Sandra Sisley était venue en charmante compagnie, celle de son fils Dino. La Miss France Clémence Botino, ravissante, est apparue placée près de Stéphane de Groodt. Les chanceux qui ont été à Roland-Garros ce jour ont également pu croiser Aurélie Saada, et Sami Outalbali.

La veille, c'est Norman Thavaud et sa compagne Martha Gambet, qui ont attiré toute l'attention en tribunes. Les tourtereaux, en couple depuis l'année 2017, se sont éloignés un temps des travaux et des biberons. Vianney était de sortie avec sa femme Catherine Robert, rare apparition du couple, et Alysson Paradis, enceinte, a pris la pose avec le père de son futur enfant, Guillaume Gouix.