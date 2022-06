Casper Ruud, la belle surprise de Roland-Garros : qui est Maria, sa sublime compagne ?

S'il y en a bien un que l'on attendait pas vraiment à ce stade de la compétition, c'est bien Casper Ruud. Le Norvégien, tout de même tête de série numéro 8, a réussi un parcours incroyable en battant notamment Jo-Wilfried Tsonga et précipitant du même coup la retraite du Français. Au tour précédent, il a offert un affrontement épique face à un autre scandinave, le Danois Holger Rune, pour se hisser en demi-finale et affronter cet après-midi le géant croate Marin Cilic dans un duel qui s'annonce particulièrement intéressant.

Fan de Rafael Nadal, Casper Ruud aura peut-être la chance d'affronter son idole en finale, lui qui est opposé à Alexander Zverev aujourd'hui. Pour l'aider dans sa quête du Graal, le Norvégien de 23 ans sait qu'il pourra compter sur le soutien de ses proches, présents en tribunes et surtout de sa compagne, la magnifique Maria Galligani. La belle blonde est en couple avec le tennisman depuis 2018 et elle semble avoir l'habitude de l'accompagner et le soutenir lors des tournois puisqu'elle était présente mercredi dernier pour le quart de finale de son amoureux.

Maria et Casper amoureux à Miami

Si l'on ne sait pas grand chose sur elle, Maria Galligani semble avoir à peu près le même âge que son compagnon et être également norvégienne. Sur son compte Instagram, elle prend de nombreuses photos d'Oslo, la capitale de la Norvège et on peut imaginer qu'elle y est installée avec Casper Ruud. Le couple s'est récemment offert un beau voyage aux États-Unis, du côté de la Floride, où le tennisman a atteint la finale du tournoi de Miami (photos à retrouver dans le diaporama).

Les deux tourtereaux paraissent très amoureux et Casper Ruud aura bien besoin des encouragements de sa chérie pour le match particulièrement compliqué qui l'attend face à Marin Cilic, avant peut-être une finale face à son idole Rafael Nadal.