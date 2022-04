Alexander Zverev soutenu par sa copine Sophia, une bombe méga tatouée

Après une période trouble, les choses vont beaucoup mieux pour Alexander Zverev. L'Allemand de 24 ans a complètement dégoupillé il y a quelques semaines, s'en prenant violemment à l'arbitre, il a été à deux doigts de le frapper. Une attitude inqualifiable et qui lui a coûté une belle amende et des sanctions. Après s'être excusé et avoir purgé sa sanction, le tennisman a pu retourner sur les cours et il participe actuellement à l'un des tournois les plus glamours de l'année, le Masters 1000 de Monte-Carlo qui se déroule chaque année à Monaco.

Visiblement, le climat de la Côte d'Azur fait du bien à Alexander Zverev puisqu'il réussit une belle entrée en matière pour le moment. Qualifié pour les huitièmes de finale, il montre qu'il a su rebondir après une période compliquée et quoi de mieux que la présence de sa nouvelle copine pour le booster ? En effet, la sublime Sophia Thomalla, une Allemande de 32 ans, connue comme actrice et mannequin, a été photographiée hier pendant le match de son chéri (photos à retrouver dans le diaporama). Visiblement heureuse du beau parcours de son compagnon, elle était en tribunes pour le soutenir face à l'Argentin Delbonis.

Une relation qui dure depuis plusieurs mois

Ensemble depuis plusieurs mois maintenant, Alexander Zverev et Sophia Thomalla ne se quittent plus et la jolie brune n'hésite pas à le suivre un peu partout sur la planète pour l'encourager. En fin d'année dernière, ils ont tous les deux profité de magnifiques vacances aux Maldives pour fêter la fin de saison du tennisman.

Les choses semblent visiblement très bien se passer entre les deux compatriotes et après de gros problèmes avec la mère de sa fille, il semble bien qu'Alexander Zverev a retrouvé l'amour et est de plus en plus apaisé. Au prochain tour, il devrait affronter l'Espagnol Carreno Busta, mais il n'aura pas la chance de jouer contre Novak Djokovic, puisque le Serbe, qui a passé un bon moment avec les stars du PSG, a été éliminé dès le premier tour.