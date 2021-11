Alexander Zverev : Sa nouvelle copine est une vraie bombe !

Les choses vont bien ces derniers temps pour Alexander Zverev. Le joueur de tennis de 24 ans vient de remporter brillamment le tournoi de Vienne en Autriche et il s'avance en favori pour le Masters de Paris-Bercy qui se joue cette semaine dans la capitale. Demi-finaliste malheureux du dernier US Open où il perd contre Novak Djokovic, l'Allemand s'est bien repris malgré des affaires pour le moins compliquées en ce moment...

Si la période est plutôt faste sur le plan professionnel, il semblerait que tout aille pour le mieux sur le plan personnel également. Après des histoires de coeur compliquées, Alexander Zverev s'affiche désormais avec la ravissante Sophia Thomalla. Une femme de 32 ans pas inconnue de ses compatriotes allemands puisque c'est une actrice et mannequin célèbre de l'autre côté du Rhin. Visiblement très heureux après sa victoire en demi-finale à Vienne samedi dernier, le tennisman n'a pas hésité à embrasser vigoureusement sa belle en guise de célébration !

Une image que Sophia Thomalla a adoré puisqu'elle n'a pas hésité à la partager sur Instagram. Suivie par 1,3 millions d'abonnés, la belle brune était ravie de la victoire finale de son amoureux, comme elle l'a indiqué avec une belle photo d'Alexander soulevant son trophée, ainsi qu'une photo d'eux deux s'embrassant. "Bravo mon amour ! Je ne pourrais pas être plus fière de toi ! Je suis plus épuisée que toi, ça doit être à cause de mon âge....", écrit-elle pleine d'humour en référence à leur différence d'âge. Un message qui a beaucoup plu aux internautes puisque la publication a reçu plus de 60 000 likes en moins de 24 heures.