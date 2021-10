Alexander Zverev accusé de violences conjugales : l'ATP lance une enquête

Alexander Zverev a seulement 24 ans, mais il a déjà une carrière bien remplie. Le géant Allemand d'1m98 n'a toujours pas remporté de tournoi du Grand Chelem, mais il a fait une finale à l'US Open et intégré le top 10 mondial depuis plusieurs années maintenant. Si tout va pour le mieux sportivement, les choses pourraient sérieusement se gâter dans les prochaines semaines puisque les responsables du circuit de tennis masculin ATP ont annoncé lundi 4 octobre qu'ils venaient de lancer une enquête sur les allégations de violences conjugales formulées par son ex-compagne, Olga Sharypova. "Une enquête interne sur les allégations concernant Alexander Zverev lors du Masters 1000 de l'ATP à Shanghai en 2019 est actuellement en cours", informe l'organisation dans un communiqué.

L'affaire remonte à l'année dernière, lorsque la jeune Russe, ancienne joueuse junior de tennis, a fait le récit sur les réseaux sociaux des violences physiques et psychologiques dont elle a été victime de la part d'Alexander Zverev. "La première fois que cela s'est produit au début de la relation, il y a eu une dispute et il m'a cognée la tête contre le mur avec une telle force que je me suis assise par terre", relatait-elle dans une publication sur Instagram posté en octobre 2020. La jeune femme ne s'arrête pas là et évoque une seconde altercation très traumatisante. "En août de l'année dernière, je suis sortie de l'hôtel en courant pieds nus, battue. Je me tenais dans une rue de New York et je ne savais pas où aller ni quoi faire. Il a essayé de m'étrangler avec un oreiller, de me cogner la tête contre le mur, de me tordre les bras et à ce moment-là, j'avais vraiment peur pour ma vie", se souvient-elle.

"L'ATP condamne pleinement toute forme de violence ou d'abus et enquêtera sur de telles allégations liées au comportement d'un joueur lors d'un tournoi membre de l'ATP", poursuit l'ATP dans son communiqué. Le tennisman Allemand, qui a également 'autres soucis avec la mère de sa fille, a de son côté nié en bloc toutes ces accusations avant d'entamer une procédure judiciaire dans son pays.

Les allégations soulevées à l'encontre d'Alexander Zverev sont graves

Interrogé sur cette affaire, le directeur général de l'ATP, Massimo Calvelli a expliqué que "les allégations soulevées à l'encontre d'Alexander Zverev sont graves et nous avons la responsabilité de les traiter". Pour le moment, l'enquête n'en est qu'à ses débuts et le directeur général ne parle pas encore d'éventuelles sanctions. "Nous espérons que notre enquête nous permettra d'établir les faits et de déterminer les mesures de suivi appropriées", conclut-il.