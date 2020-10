Alexander Zverev : Le tennisman violent avec son ex, récit glaçant de la victime

Olya ajoute : "En août de l'année dernière, je suis sortie de l'hôtel en courant pieds nus, battue. Je me tenais dans une rue de New York et je ne savais pas où aller ni quoi faire. Il a essayé de m'étrangler avec un oreiller, de me cogner la tête contre le mur, de me tordre les bras et à ce moment-là, j'avais vraiment peur pour ma vie. Ce n'était ni la première ni la dernière fois où une main a été levée contre moi dans une relation. C'était la pire, car à certains moments je ne pouvais plus respirer."

Le récit d'Olya Sharypova concernant Alexander Zverev a choqué des milliers d'internautes. L'actuel n°7 mondial au classement ATP, finaliste du dernier US Open et éliminé au 4e tour de Roland-Garros, y a répondu. Il qualifie ses accusations de "sans fondement" et écrit : "Nous nous connaissons depuis que nous sommes enfants et avons vécu beaucoup de choses ensemble. Je regrette qu'elle ait tenu de telles déclarations. Parce que ses accusations sont tout simplement fausses. Nous étions en couple, mais notre relation a pris fin il y a longtemps."

Alexander Zverev vient également d'apprendre qu'il va devenir papa. Une autre ex-petite amie, Brenda Patea, est enceinte de leur premier enfant.