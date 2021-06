Alexander Zverev jeune papa : son ex compte bien l'empêcher de voir sa fille

Que les journées doivent être longues en ce moment pour Alexander Zverev... Le tennisman de 24 ans est très bien parti pour atteindre la finale de Roland-Garros cette année, même s'il devra affronter le grec Stéfanos Tsitsipás en demi-finale cet après-midi, puisNovak Djokovic, ou pire Rafael Nadal en finale dimanche ! Si tout se passe très bien pour le moment du côté de la Porte d'Auteuil, l'allemand vit en revanche des moments beaucoup plus mouvementés dans sa vie personnelle. Son ex-copine, le mannequin allemand Brenda Patea a accouché d'une petite fille le 11 mars dernier comme elle l'a annoncé sur son compte Instagram. Un bébé dont le père n'est autre que le joueur de tennis. Si la nouvelle a dû ravir le sportif, la suite est beaucoup moins réjouissante pour lui.

Alexander assure qu'il sera un bon père, mais Brenda n'y croit pas

Alexander Zverev et son ex sont restés ensemble un an avant de se séparer l'an dernier alors que la jeune femme était déjà enceinte. Le joueur a à l'époque insisté pour que la garde de la petite Mayla soit partagée entre les deux. Sauf que la séparation entre les deux anciens amants est loin d'avoir été amicale... La top-modèle s'est littéralement lâchée contre son ex après des propos tenus par le joueur qui a indiqué avoir hâte d'être père et que tout se passait très bien sur et en dehors des courts de tennis. "Même si Brenda et moi sommes séparés, nous avons une super relation et je serais à la hauteur de mes responsabilités en tant que père. On va bien prendre soin de ce bébé qui est sur le point d'arriver", a-t-il assuré.

Des propos qui n'ont pas du tout plus à Brenda Patea. Questionnée, la jeune femme a expliqué que Zverev ne s'intéresse pas du tout à elle ni à son bébé et qu'elle ne veut pas qu'il s'occupe de leur enfant. "J'ai du mal à le croire, car nous n'avons aucun contact", a assuré la jeune femme.

Je n'ai pas prévu de partager la garde de mon enfant avec lui...

La jeune femme est allée plus loin en octobre dernier, quelques mois avant son accouchement en déclarant au média allemand Bild qu'elle ne comptait pas faire de cadeau au tennisman. "Nous n'avons aucune communication avec Alex pour le moment, et honnêtement, je n'ai pas prévu de partager la garde de mon enfant avec lui...", a-t-elle déclaré.