Alexander Zverev reçoit une très lourde amende après son pétage de plomb : d'autres sanctions à venir...

C'est une scène qui a particulièrement choqué les amateurs de tennis. Dans un sport plutôt feutré où les joueurs font en général preuve de sang froid, à l'image de Rafael Nadal ou Roger Federer, qui savent garder leur calme malgré les situations compliquées, l'attitude d'Alexander Zverev a été très mal perçue. À la fin de son match de huitième de finale de double au tournoi d'Acapulco, l'Allemand a complètement perdu les pédales, frappant violemment à trois reprises sa raquette contre la chaise du juge-arbitre. En colère, il s'en est pris ensuite verbalement à ce dernier avant d'asséner un ultime coup de raquette dans sa chaise.

Une attitude révoltante et très mauvaise pour la réputation du joueur, déjà accusé de violences conjugales par son ex compagne par le passé, et qui s'est rapidement excusé pour son comportement sur Instagram. Malheureusement, le mal est fait pour le compagnon de la bombe, Sophia Thomalla, qui doit désormais faire face aux conséquences de ses actes. Après avoir été exclu immédiatement du tournoi de simple, le numéro 3 mondial vient de subir une seconde sanction en prenant une lourde amende de la part de l'ATP. Alexander Zverev devra s'acquitter d'une amende de 35 000 €, tout en étant privé de ses gains sur le tournoi, soit quelque 28 000 €. Un manque à gagner total d'environ 63 000 € !

De plus, le tennisman sera privé des points ATP qu'il avait engrangé jusqu'ici sur le tournoi, mais ce n'est probablement pas fini pour l'Allemand qui doit attendre maintenant la suite. En effet, l'ATP a annoncé qu'elle allait réaliser "une analyse approfondie de l'incident", ce qui pourrait déboucher, in fine, sur une lourde suspension pour Alexander Zverev.

Rafael Nadal le remet à sa place

En plus de tout ça, le sportif de 24 ans a vu la légende Rafael Nadal commenter l'affaire et il n'a pas été particulièrement clément à son égard. "On ne peut pas agir de cette manière et je crois qu'il en est conscient (...) Au final il y a des millions d'enfants qui calquent leur attitude sur la nôtre et nous devons montrer l'exemple et faire preuve d'un minimum de respect", a déclaré l'Espagnol.

Au-delà des sanctions financières et sportives, se faire reprendre de la sorte par une icône de son sport n'a certainement pas dû faire plaisir à Alexander Zverev...