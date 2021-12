Alexander Zverev : Vacances de rêve aux Maldives avec sa compagne Sophia

Alexander Zverev a pu partir en vacances avec le sentiment du travail bien fait. Après une défaite sans contestation en demi-finale du Masters de Paris-Bercy face à Daniil Medvedev, l'Allemand a pris une revanche éclatante lors du Masters deux semaines plus tard. Vainqueur en deux sets du Russe, le tennisman de 24 ans conclut une très belle année qui le voit terminer à la troisième place à l'ATP. Après cette fin d'année en fanfare, ce dernier avait besoin de repos et il n'a pas fait les choses à moitié.

En couple depuis peu avec une vedette de la télé allemande, la sublime Sophia Thomalla, le natif d'Hambourg a décidé de profiter de ce repos bien mérité pour s'enlever du côté des Maldives avec sa chérie. Au programme, farniente sur les plages de sable fin à deux et beaux moments de complicité pour les deux amoureux qui ne se lâchent plus. La belle blonde de 32 ans a d'ailleurs partagé sur son compte Instagram des photos de leurs vacances. Suivie par 1,3 millions d'abonnés, elle a mis en ligne hier trois clichés qui vont faire des jaloux.

Sur les photos, on peut la voir dans les bras d'Alexander Zverev, en train de profiter d'un beau moment à deux dans un endroit paradisiaque. Elle a simplement commenté avec une série d'emojis représentant son état d'esprit et la teneur de leurs vacances sous le signe de l'amour. Une publication qui a visiblement bien plue aux internautes puisqu'elle a déjà reçu plus de 120 000 likes.