Alexander Zverev à deux doigts de frapper l'arbitre : le tennisman vrille après sa défaite ! Lourdes sanctions à venir...

Certains joueurs de tennis sont connus pour leur tempérament très sanguin. Parmi les plus célèbres on peut citer John McEnroe, réputé pour ses crises en plein match ou encore Benoît Paire , qui peut dégoupiller à tout moment. Il faudra désormais ajouter Alexander Zverev à cette liste de joueurs au sang très chaud. L'Allemand est actuellement au Mexique pour participer au tournoi d'Acapulco et malgré l'endroit paradisiaque, il semblerait que le sportif de 24 ans ne soit pas d'humeur à perdre un match en ce moment.

Le numéro trois mondial faisait équipe avec le Brésilien Marcelo Melo pour le tournoi de double et la paire s'est faite sortir piteusement en huitième de finale. Une défaite visiblement pas du tout du goût d'Alexander Zverev à en croire les images captées à la fin de la rencontre. Après que les joueurs se soient saluées, le compagnon de Sophia Thomalla s'approche de l'arbitre de chaise, mais au lieu de le saluer comme le veut la coutume, il assène trois très violents coups de raquettes sur la chaise, passant à quelques centimètres de toucher les jambes du juge-arbitre !

Insultes et coups de raquette, l'Allemand risque gros

Des images choquantes tant la violence des actes du sportif, poursuivi pour violences conjugales par le passé, est impressionnante. Face à ce comportement inadmissible, le juge de chaise ne réagit pas, mais cela ne semble pas calmer Alexander Zverev pour autant. Après s'être assis quelques secondes, il se relève et se met à insulter l'arbitre, avant de renvoyer un dernier coup avec sa raquette dans la chaise ! Face à cet acte de rage incompréhensible, le public se met à huer l'Allemand qui ne décolère pas.