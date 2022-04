Neymar avec Marco Verratti et sa femme Jessica à Monaco pour une partie de jongles... avec Novak Djokovic !

Après une belle et convaincante victoire ce week-end avec le Paris Saint-Germain, les joueurs avaient le droit à deux jours de repos et deux d'entre eux en ont bien profité ! Alors que la saison du club parisien est déjà plus ou moins terminée après leur incompréhensible élimination en Ligue des champions face au Real Madrid, Neymar et son copain Marco Verratti ont décidé de s'accorder un peu de bon temps en faisant un petit aller-retour dans le sud de la France, direction Monaco, où les deux parisiens ont pu croiser du beau monde.

Accompagné de sa femme Jessica Aidi, l'Italien de 29 ans était tout sourire au côté de son coéquipier brésilien, casquette sur la tête et toujours avec sa bonne humeur communicative. Les deux footballeurs ont notamment eu la chance de rencontrer la star du tennis, Novak Djokovic, qui avait l'air ravi de passer un moment avec eux. Tous les trois fans de sport, ils en ont profité pour improviser un petit concours de jongles. Un beau moment capté par les caméras des téléphones des invités, visiblement très contents d'assister à ce drôle de moment. Forcément désavantagé puisqu'il est meilleur avec ses mains, le Serbe de 34 ans a été le premier à faire tomber la balle.

Déçu par sa performance, Novak Djokovic a vite été réconforté par Marco Verratti et Neymar, mais tout cela s'est déroulé dans une ambiance très bon enfant. Venus assister aux matchs de la journée, les deux parisiens ont également eu la chance de rencontrer une autre star du tennis, Alexander Zverev. Le sanguin allemand a pris la pose au côté de Neymar, qui a également pu faire la connaissance de Mélanie-Antoinette de Massy. Jessica Aidi a passé la journée avec eux, ravissante dans une petite robe blanche et légère, idéale pour le beau temps de la Côte d'Azur.