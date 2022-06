Holger Rune, la sensation de Roland-Garros : sa soeur Alma est une bombe !

Ce Roland-Garros 2022 est décidément plein de surprises et de moments d'émotions. Au début de la quinzaine, Jo-Wilfried Tsonga, considéré comme l'un des plus grands joueurs français, a pris sa retraite après une cérémonie très émouvante et hier, le duel tant attendu entre Rafael Nadal et Novak Djokovic a offert un combat épique. L'Espagnol a eu le dernier mot et s'avance une nouvelle fois comme le grand favori du tournoi. Face à lui, il pourrait bien retrouver une énorme surprise en finale, puisque le tout jeune danois Holger Rune semble bien parti pour déjouer tous les pronostics.

Le tennisman de 19 ans est un véritable phénomène de précocité puisqu'il a déjà atteint le 40e rang mondial. Après être venu à bout d'Hugo Gaston, il a créé l'exploit de battre le finaliste de l'an dernier, Stefanos Tsitsipas lundi dernier. Aujourd'hui, il s'avance pour un quart de finale totalement inattendu face au Norvégien Casper Ruud. Pour l'aider dans sa quête, Holger Rune sait qu'il pourra compter sur le soutien de sa mère Aneke, mais également de sa soeur Alma, comme lors de ses précédents matchs. Et il faut dire que la jeune femme a de quoi retenir l'attention, puisqu'elle est mannequin.

Elle a déjà vécu à Paris

À tout juste 23 ans, Alma Rune travaille pour plusieurs agences de mannequinat, comme elle l'indique sur sa page Instagram, où elle est suivie par plus de 15 000 abonnés. Elle a notamment vécu à Paris et c'est certainement avec grand plaisir qu'elle est revenue en ce mois de mai pour soutenir son frère à Roland-Garros. Grande et élancée, la sublime blonde aux yeux bleus était bien présente lundi dernier face à Tsitsipas où on l'a aperçu dans le box réservé aux proches de son frère (photos à retrouver dans le diaporama).