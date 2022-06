Roland Garros 2022 : Muriel Robin et sa femme Anne Le Nen, câlines et complices pour un match d'anthologie

Elles sont plutôt rares en public mais lorsqu'elles viennent ensemble, elles en profitent à fond ! Muriel Robin était accompagnée de sa femme Anne Le Nen ce mardi soir à Roland Garros. Invitées à suivre le quart de finale explosif entre les deux légendes Novak Djokovic et Rafael Nadal, les deux comédiennes ont multiplié les gestes tendres, se lovant l'une sur l'épaule de l'autre.

Souvent discrètes, elles étaient cette fois plutôt démonstratives, plaisantant et profitant du spectacle en tribune présidentielle, non loin de Gilles Moretton, justement président de la FFT, de Thomas Pesquet, avec qui elles ont d'ailleurs échangé quelques mots et d'un ancien triple vainqueur du tournoi, le Brésilien Gustavo Kuerten, chouchou du public parisien.

Dans un look plutôt sobre, avec leurs vestes marron et leurs foulards autour du cou, elles ont en tout cas montré une fois de plus à quel point leur couple va bien, près de douze ans après leur PACS et un an après leur mariage. En couple depuis de nombreuses années, toutes les deux sont en effet sur la même longueur d'onde malgré plusieurs remises en questions personnelles de l'humoriste, qui racontait qu'elle fatiguait souvent sa compagne avec ses doutes permanents.

Si elles n'ont jamais eu d'enfants ensemble (Muriel Robin avait révélé avoir fait une fausse couche lors d'une relation précédente, bien plus jeune), elles ont en revanche adopté deux chiens adorables qu'elles s'amusent à exposer sur leurs réseaux sociaux. Des plateformes sur lesquelles elles ne se prennent pas au sérieux : récemment, à l'occasion de la sortie du film Alors on Danse de Michèle Laroque, le couple s'était filmé en pleine danse, jouant le jeu pour leur copine.