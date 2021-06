Muriel Robin et sa femme Anne Le Nen : la famille s'agrandit, leur bébé est à croquer

Muriel Robin et Anne Le Nen sont en couple depuis plusieurs années et ont sauté le pas du mariage en février dernier. Le couple s'est uni à la mairie du Rueil-Malmaison, en petit comité. Line Renaud, qui considère Muriel Robin comme sa fille de coeur, avait assisté au mariage et avait même endossé le rôle de témoin.

La dernière apparition publique de Muriel Robin et son épouse remonte au début du mois de juin, lorsqu'elles s'étaient rendus au tournoi de Roland-Garros. Il faudra à présent toujours un système de garde pour Poupy en cas de sortie !