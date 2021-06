Diaporama Muriel Robin et sa femme Anne Le Nen : la famille s'agrandit, leur bébé est à croquer

Muriel Robin et sa femme Anne Le Nen : la famille s'agrandit, leur bébé est à croquer

Anne Le Nen et sa compagne Muriel Robin - Avant-première du film "Des gens bien" au cinéma Gaumont-Opéra à Paris. © Coadic Guirec/Bestimage

Muriel Robin et sa femme Anne Le Nen viennent d'accueillir un chiot prénommé Poupy.

Poupy Robin- Le Nen, le nouveau chiot qui a rejoint Muriel Robin et sa femme Anne Le Nen le 19 juin 2021.

Poupy Robin- Le Nen, le nouveau chiot qui a rejoint Muriel Robin et sa femme Anne Le Nen le 19 juin 2021.

Muriel Robin et sa femme Anne Le Nen dans les allées lors des internationaux de France de Tennis de Roland Garros 2021 à Paris, le 6 juin 2021. © Dominique Jacovides/Bestimage

Muriel Robin et sa femme Anne Le Nen - People dans les tribunes lors des internationaux de France de Tennis de Roland Garros 2021 à Paris, le 7 juin 2021. © Dominique Jacovides/Bestimage

Muriel Robin et sa femme Anne Le Nen dans les tribunes des Internationaux de France de tennis de Roland Garros à Paris, France, le 5 juin 2021. © Dominique Jacovides/Bestimage

Anne Le Nen et sa compagne Muriel Robin - Générale du nouveau spectacle "Muriel Robin et Pof !" au Palais des Sports à Paris le 3 octobre 2019. © Coadic Guirec/Bestimage

12 / 17

Muriel Robin et sa compagne Anne Le Nen - De nombreuses artistes et personnalités marchent contre les violences sexistes et sexuelles (marche organisée par le collectif

NousToutes) de place de l'Opéra jusqu'à la place de la Nation à Paris le 23 Novembre 2019 © Coadic Guirec / Bestimage