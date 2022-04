Thomas Pesquet totalement coupé de sa compagne Anne Mottet dans l'espace ? Il évoque leur relation...

Non, on n'est pas tant que ça coupé du monde quand on s'aventure dans la station spatiale internationale mais on est quand même content de refouler la terre ferme quand on rentre. Le 9 novembre dernier, Thomas Pesquet revenait après six mois de mission passés dans la Station spatiale internationale. S'il n'a jamais été seul à braver les lois de l'apesanteur, l'astronaute de 44 ans fait une croix sur les moments passés avec sa compagne Anne Mottet. Pour autant, son couple n'est pas privé de toute communication, bien au contraire ! Invité de C à Vous ce lundi 11 avril, Thomas Pesquet a révélé que monter à bord de l'ISS n'était pas synonyme d'isolation. L'appareil est équipé d'un téléphone qui permet d'entrer en contact avec "n'importe quel numéro".

Thomas Pesquet a donc pu "souhaiter les anniversaires de [ses] amis" et prendre des nouvelles de sa compagne : "Tout le monde passe un peu ses coups de fil le soir. Il y en a toujours un qui est au téléphone sur les 6 ou 7 de l'équipage parce qu'il y a la famille, les amis, les occasions spéciales, les choses comme ça."

Thomas Pesquet est donc resté non-stop en contact avec Anne Mottet - il a bien fait puisque cette dernière a rapidement trouvé de quoi le remplacer dans son lit - mais pas que ! Au cours des fameux six mois de mission, il a pu avoir des échanges avec Emmanuel Macron mais surtout Pierre Niney et Alexandre Astier !

Fan de la série Kaamelott, Thomas Pesquet avait eu l'honneur de recevoir en avant-première le film pour pouvoir le regarder de là-haut. Une initiative portée par ses fans qui ont lancé une pétition pour qu'il puisse avoir le droit de le visionner lui aussi. Kaamelott n'est pas le seul film qu'il a pu voir. Boîte noire, thriller avec Pierre Niney, a lui aussi fait le voyage dans l'espace. Mais si communiquer avec le reste du monde est possible depuis la station, certaines fois, l'établir est aussi difficile que de vivre dans l'espace. Pour dire merci à Pierre Niney, Thomas Pesquet a tenté de le joindre à plusieurs reprises. Des appels constamment rejetés par l'acteur, méfiant qu'un interlocuteur tente de le joindre depuis Houston...