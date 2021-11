Thomas Pesquet de retour sur la Terre : "Plouf réussi", le bonheur de son amoureuse Anne Mottet

Après six mois dans l'espace, Thomas Pesquet (43 ans) et trois autres astronautes ont amerri avec leur capsule SpaceX, dans la nuit du lundi 8 au mardi 9 novembre 2021, au large des côtes de la Floride, dans le Golfe du Mexique. La descente vers la Terre à proprement parler a duré environ huit heures et demie au total. La fin d'un séjour passionnant dans la Station spatiale internationale, avec 199 jours en apesanteur. L'arrivée des héros a été retransmise en vidéo de la Nasa et la compagne du célèbre Français, Anne Mottet, a partagé des images impressionnantes via son compte Instagram.