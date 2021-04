Thomas Pesquet parti pour une mission épuisante : plus de 10 heures de travail par jour !

Ça pourrait ressembler à des vacances, mais c'est loin d'en être ! Parti le 23 avril dernier pour sa deuxième mission dans l'espace après celle de novembre 2016, Thomas Pesquet partage de nombreux moments extraordinaires avec ses abonnés sur Facebook, Twitter et Instagram où il cumule près de 4 millions d'abonnés.

Maintenant installé en compagnie de onze autres astronautes à bord de l'ISS, le français va pouvoir prendre ses quartiers et démarrer une mission qui devrait durer six mois. Et le rythme va être soutenu puisque ses journées devraient comprendre jusqu'à 10 heures de travail et deux heures et demie de sport afin d'éviter les effets de la gravité sur les muscles du corps humain, comme l'a révélé Le Parisien samedi 24 avril.

Un quotidien bien rempli !

En plus de cet emploi du temps très chargé, celui qui devrait profiter d'une nourriture trois étoiles pendant son voyage, s'occupera de l'entretien des locaux et du matériel informatique de la station. Toutes ses occupations ne devraient lui laisser que deux à trois heures de temps libre par jour ainsi que huit heures de sommeil. Des journées bien chargées, même si Thomas Pesquet a déjà prévenu qu'il prendrait le temps de profiter de son expérience, chose qu'il n'a pas pu faire lors de son premier voyage.