Thomas Pesquet : L'émotion de sa compagne Anne, juste après le décollage

Une fois encore, ils se sont dit au revoir pour six mois. Vendredi 23 avril 2021 en Floride, depuis le Kennedy Space Center, Thomas Pesquet a de nouveau quitté la Terre, direction la Station Spatiale Internationale (ISS). Juste avant de grimper dans sa Tesla pour rejoindre le nouveau vaisseau SpaceX, le spationaute français a pu compter sur le soutien de sa compagne Anne Mottet.

Après avoir partagé sur une photo de leur dernier baiser (distancié) sur les réseaux sociaux, Anne Mottet a commenté cette nouvelle séparation dans le JT de France 2 : "Les derniers au revoir c'est jamais les tout derniers, parce qu'il y en a eu avant. Il y a le dernier au revoir tous les deux, le dernier au revoir devant les voitures, le dernier au revoir à la caméra, donc c'est une succession de derniers moments, a-t-elle expliqué, 50 minutes seulement après le décollage, effectué à 11h49 heure française. C'est très très émouvant évidemment, on fait l'ascenseur. On a des moments où on est tout en haut et tout va bien, on n'attend que ça, et puis des moments où on se sent très triste. Là ça va, c'est passé."

Au-delà de cette nouvelle séparation forcée, la phase du décollage est l'une des plus dangereuses du voyage. Mais pour Anne Mottet, bien que son compagnon ait pris place dans la capsule Crew Dragon, cette étape reste "un moment magnifique" auquel "on ne s'habitue jamais". Auprès d'LCI, elle a ajouté : "J'avais les yeux plein de larmes, j'essayais juste de rien louper, il y avait la famille et les amis autour de moi, c'était un moment que je voulais partager. C'est magnifique, on se dit juste 'Tout se passe bien, tout se passe bien, tout se passe bien'. Il n'y a pas grand chose d'autre qui passe par la tête."

Il lui faut désormais patienter six mois avant de pouvoir revoir son célèbre compagnon. "A partir de maintenant, je te verrai sur un écran !", a-t-elle lancé sur Twitter. Un appel qu'elle pourra recevoir une fois que sa moitié sera arrivée dans la Station Spatiale Internationale, après 24 heures de voyage dans la capsule Crew Dragon. Comme elle l'a expliqué sur LCI, Anne Mottet pourra uniquement envoyer des mails à Thomas Pesquet, qui pourra de son côté l'appeler quand il le voudra. Le couple aura droit par semaine à un appel vidéo programmé à l'avance, d'environ trente minutes. Déjà lors de la première mission Proxima, entre 2016 et 2017, elle avait partagé sur Instagram quelques aperçus de leurs appels vidéos entre la Terre et ISS (voir diaporama).