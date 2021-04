Thomas Pesquet : Dernier coucher de soleil avec Anne, avant le grand départ

En raison de mauvaises conditions météo, Thomas Pesquet et sa compagne Anne Mottet ont eu 24 heures de plus pour se dire au revoir. Après de longues semaines de préparation, le spationaute va finalement prendre place à bort de son vaisseau SpaceX pour rejoindre la Station Spatiale Internationale (ISS) ce 23 avril 2021. Mais avant de partir pour six mois dans l'espace, le Français de 43 ans et sa moitié ont profité d'un dernier coucher de soleil en Floride.

Jeudi, Anne Mottet s'est saisie de son compte Instagram pour partager une nouvelle photo montrant son célèbre compagnon à la plage, admirant un coucher de soleil avec un ami. Une dernière journée sur Terre que Thomas Pesquet a donc passé avec sa chère et tendre, qui partage sa vie hors normes depuis de nombreuses années. Déjà lors de sa toute première mission dans l'espace, entre 2016 et 2017, le spationaute français avait pu compter sur le soutien et la patience de sa compagne.

Thomas Pesquet reconnaît que son métier n'est pas facile à vivre pour ses proches : "Astronaute, c'est une passion dévorante. Je travaille toute la journée et le soir aussi. Le week-end, je fais du sport, ce qui fait aussi un peu partie du job, a-t-il récemment confié au Parisien Week-end. C'est un métier qui contamine tout. On se laisse facilement absorber et la famille passe alors en second, malheureusement. Je pense qu'il faut essayer d'en profiter à fond entre les missions et dégager du temps pour ses proches, sinon, les liens se distendent." A la question de savoir si son métier de spationaute l'a empêché d'avoir des enfants, l'ancien pilote de ligne a expliqué qu'il s'agit d'"un choix de couple" : "On n'a jamais eu tellement le temps, ni l'envie irrépressible d'en avoir."