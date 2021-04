Thomas Pesquet : À peine parti, sa femme l'a déjà remplacé... par lui-même !

C'est la fierté française du moment. L'astronaute Thomas Pesquet, 43 ans, vient de décoller en direction de la Station spatiale internationale (ISS) pour la seconde fois de sa carrière après sa première mission en novembre 2016. Un véritable exploit pour le natif de Rouen, qui va devenir le premier français à être commandant de l'ISS au cours de sa mission.

Difficile de faire mieux donc pour Thomas Pesquet, qui, on l'imagine, doit être ravi de se retrouver une deuxième fois en orbite autour de la Terre. Malgré sa joie, certaines choses vont finir par lui manquer, au premier rang desquels on trouve sa compagne, Anne Mottet. Celle qu'il a rencontré au lycée partage sa vie depuis de nombreuses années maintenant. Elle n'avait d'ailleurs pas pu retenir ses larmes au moment du départ de son compagnon.

Dites bonjour à "Flat Thomas" !

On dirait bien que les larmes et la tristesse ont rapidement laissées place à l'humour et la dérision pour la jeune femme qui agit en tant que chargée de politiques d'élevage à l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture dans la vie de tous les jours. Sur sa dernière publication Instagram datant du mardi 27 avril, Anne Mottet a partagé une photo de sa chambre et on peut voir qu'elle a vite remplacé Thomas Pesquet par celui qu'elle appelle "Flat Thomas" !

Sur le cliché, on peut apercevoir un panneau en carton à l'effigie de l'astronaute français dans sa combinaison spatiale, imaginée par les équipes de l'entreprise américaine SpaceX, appartenant au milliardaire Elon Musk. Une photo pleine d'humour qu'Anne Mottet a accompagnée du commentaire suivant : "De retour à la maison avec "Flat Thomas" Bonne nuit ISS". Le terme flat, qui signifie plat en français, fait référence à ce morceau de carton, qui devrait avoir du mal à remplacer le véritable Thomas Pesquet.