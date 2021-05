Thomas Pesquet : Les Français se mobilisent pour lui faire un drôle de cadeau

Les journées sont longues et les moments de repos se font rares à bord de la Station spatiale internationale (ISS), mais les astronautes bénéficient tout de même de moments pour appeler leurs proches ou bien se détendre en regardant un film ou en lisant un livre et des internautes ont eu l'idée d'occuper le temps libre de Thomas Pesquet avec une idée très originale.

On le sait tous, la sortie, longtemps repoussée, du film d'Alexandre Astier, Kaamelott : Premier Volet, est attendue depuis des années par les fans de la série. La date a été annoncée, le film sortira dans les salles le 21 juillet prochain. Un évènement qui devrait permettre aux gérants de cinémas de réaliser de très bons scores puisque le projet suscite beaucoup d'enthousiasme depuis son annonce. Un film que Thomas Pesquet pourrait même avoir la chance de voir dans l'espace !

Une pétition a été lancée pour permettre à l'astronaute français de 43 ans de bénéficier du film en avant-première à bord de l'ISS. Une idée originale et amusante qui a déjà recueilli plus de 10 000 signatures ! Sous le titre "Faire de Kaamelott le premier film avec une exclusivité spatiale !", l'auteur explique que Thomas Pesquet, qui s'est élancé pour sa seconde mission dans l'espace le 23 avril dernier, est un fan de Kaamelott tandis qu'Alexandre Astier est lui passionné de conquête spatiale.

Un échange plein d'humour sur Twitter

Une bonne raison, selon lui, pour permettre à l'astronaute, dont la femme l'a vite remplacé à la maison, de profiter du film avant les autres. Et l'histoire n'en est pas resté là puisque les deux protagonistes ont échangés sur Twitter avec plein d'humour, confirmant que cette avant-première spatiale aurait sûrement lieu. "Pas d'inquiétude, j'ai parlé au Roi avant de partir et il m'a préparé quelque chose. Ça m'aidera dans les moments où j'en aurai gros pendant cette quête spatiale", a écrit Thomas Pesquet sur son compte Twitter. Un message qui a écrit un vrai buzz avec plus de 28 000 likes.

Un message auquel Alexandre Astier, papa pour la septième fois l'an dernier, a bien entendu répondu : "C'est un honneur, Commandant. Si elles ont loupé la plaque Pioneer et le Golden Record, les intelligences extraterrestres capteront peut-être "la patience est un plat qui se prépare à l'avance". Ça les tiendra occupées un moment...".