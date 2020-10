Alexandre Astier "bien triste" : mauvaise nouvelle pour les fans de Kaamelott

Kaamelott, un film maudit ? Alexandre Astier vient d'annoncer une mauvaise nouvelle concernant son film très attendu. "Je suis bien triste de vous annoncer que KV1 ne sortira pas le 25 novembre. Je suis impatient de vous le montrer... Je vais trépigner encore un peu", a-t-il écrit sur Twitter, le 19 octobre 2020.

"Au vu de l'évolution de la situation sanitaire et des nouvelles mesures gouvernementales, la sortie du film Kaamelott- Premier Volet réalisé par Alexandre Astier est reportée. Alexandre Astier et SND restent résolus à présenter ce film au public, dans les meilleures conditions, dans les salles de cinéma", est-il mentionné dans un communiqué relayé par le comédien et réalisateur.

La bande-originale de Kaamelott- Premier Volet a déjà été enregistrée, par l'Orchestre National de Lyon, dirigé par Franck Strobel, et est déjà disponible en coffret collector, vinyle et CD. Voilà de quoi faire patienter les fans, qui espéraient déjà pouvoir visionner le film le 29 juillet dernier. Cette sortie estivale avait été repoussée une première fois à novembre en raison de la pandémie.

Un premier teaser du film avait été dévoilé le 22 janvier dernier. Lionnel Astier, Alain Chabat, Christian Clavier, Guillaume Gallienne, Antoine De Caunes, Clovis Cornillac et même Sting ... le casting donne envie, et on retrouve les acteurs cultes de la série, comme Franck Pitio ou Jean-Christophe Hembert, alias Perceval et Karadoc.

Voilà qui laisse encore plus de temps à Alexandre Astier pour profiter de son nouveau-né... L'acteur est devenu papa d'un petit garçon prénommé Isaac, le 20 juillet 2020, son septième enfant.