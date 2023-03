"Ça ne s'est pas présenté" : Une célèbre actrice de Kaamelott pas contre une histoire d'amour avec Alexandre Astier !

En seulement quelques saisons, Kaamelott a atteint le statut de série culte en France. De part son humour, ses acteurs et ses répliques cultes, la création du célèbre ​​Alexandre Astier est rentrée pour longtemps dans le coeur des Français. À tel point que plus de 10 ans après l'arrêt de la série de M6, l'acteur et réalisateur de 48 ans a sorti le film Kaamelott : Premier Volet, pour le plus grand plaisir de ses fans. Le natif de Lyon est un homme qui aime s'entourer de ses proches dans tout ce qu'il fait, ainsi son père, Lionnel Astier, et sa mère, Joëlle Sevilla, jouent ses parents dans la série. Son demi-frère Simon a également un rôle et ses enfants ont joué dans le film sorti en 2021.

Il y a malgré tout de la place pour d'autres acteurs dans ses productions et pour jouer le rôle de sa femme dans Kaamelott, il a choisi Anne Girouard. L'actrice s'est fait connaître du grand public grâce à son personnage de Guenièvre, la femme d'Arthur, incarné par Alexandre Astier à l'écran. Invitée de l'émission Chez Jordan sur C8 ce vendredi 31 mars, l'actrice de 47 ans est revenue sur son plaisir de jouer avec le créateur de la série. L'animateur lui demande alors si elle est actuellement en couple avec lui, question à laquelle elle répond rapidement par la négative. "Je le dis, je ne suis pas en couple avec Alexandre Astier", assure-t-elle.

On s'entend très bien donc ça aurait été compliqué, ça aurait été très compliqué

Pourtant, lorsque Jordan De Luxe demande à Anne Girouard si quelque chose aurait pu se passer entre eux, cette dernière semble légèrement déstabilisée. Après un temps de réflexion, elle tente une réponse : "Pff... Non... Enfin, je veux dire, ça ne s'est pas présenté." L'animateur reprend alors cette petite phrase en lui demandant alors si l'opportunité s'était présentée par le passé. "Non, enfin, je veux dire, on travaillait ensemble (...) parce qu'on s'entend très bien donc ça aurait été compliqué, ça aurait été très compliqué", conclut l'actrice, visiblement peu à l'aise avec la question de son interlocuteur.

Outre sa relation avec le réalisateur, Anne Girouard a également évoqué sa vie personnelle. Mère de deux enfants, elle est séparée de leur père, comme elle l'a indiqué dans l'émission. De son côté, Alexandre Astier est en couple avec Luna Karys et il est l'heureux père de 7 enfants, de deux femmes différentes.