Alexandre Astier : Qui sont les mères de ses 7 enfants, devenus eux aussi acteurs ?

Ce 16 juin 2022, Alexandre Astier célèbre ses 48 ans. Dans la vie, celui qui sera à jamais dans le coeur de ceux qui affectionnent Kaamelott est le père de sept enfants. En couple avec la comédienne Luna Karys, qui sont les mamans de ses enfants ? Avec Luna Karys, le couple a donné naissance à deux jeunes enfants : Aaron (4 ans) et Isaac (2 ans). "Ses enfants, c'est toute sa vie, a commenté la compagne du réalisateur et comédien auprès de Libération. Ils sont copains, ils ont le même mode de communication. En fait, c'est un enfant pour tout, pour la nourriture, pour les fringues... Il a peur des choses d'adulte. Il s'en protège."

Qui est Luna Karys ? Elle a plus d'une corde à son arc, à en croire nos confrères de Télé-Loisirs qui lui prêtent les métiers de chanteuse et de comédienne. Elle a aussi travaillé à l'Acting Studio de Lyon, une école professionnelle de théâtre et de cinéma gérée par Joëlle Sevilla, qui n'est autre que la mère d'Alexandre Astier. Ensemble, ils ont travaillé sur Astérix : Le secret de la potion magique, qu'Alexandre Astier avait co-réalisé avec Louis Clichy. La comédienne prêtait alors sa voix au personnage de Mme Agecanonix. Elle est aussi amie avec l'acteur Brice Fournier (Kadoc dans Kaamelott).

Ses enfants prêts à assurer la relève

L'interprète du roi Arthur dans la série culte est aussi le père de cinq autres enfants. Et tous sont nés de sa précédente union avec Anne-Gaëlle Daval. Il s'agit d'une cheffe costumière qui a travaillé sur la série Kaamelott. Sont nés de leur amour, Jeanne (22 ans), actrice, Ariane (21 ans), elle aussi comédienne, Neil, lui-même acteur, tout comme Ethan et James. Les quatre aînés d'Alexandre Astier ont tous fait des apparitions dans Kaamelott. Si la fibre artistique leur a clairement été héritée de leur père, elle vient également de leurs grands-parents, Lionnel Astier et Joëlle Sevilla. Six de ses sept enfants ont d'ailleurs participé à son film Kaamelott.

Un papa cool avec sa tribu

Sa famille c'est tout pour lui. En 2013 dans une newsletter baptisée Daddy Cool, le réalisateur et acteur de 48 ans évoquait sa tribu, dont il a assuré ne jamais s'éloigner longtemps. "Quand je suis à la maison, je fais avec eux leur vie de tous les jours. École, repas, toubibs, dodo, émissions de télé débiles, jeux vidéos... et surtout, je les emmène dans notre maison en Ardèche, dès que je le peux. [...] Je leur raconte un nombre considérable de conneries. Les grandes filles commencent à me trouver pathétique, les garçons sont un peu plus tolérants."